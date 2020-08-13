“Гиперион” рассекречен

Компания Hyperion Motors из Южной Калифорнии рассекретила водородный суперкар XP-1, работа над которым велась последние десять лет. Модель пока обозначена как прототип, но уже известно, что её производств будет налажено в Соединенных Штатах, а в продажу двухдверка поступит в 2022 году

С самого начала презентации производитель заявил о применении космических технологий. Что имеется в виду? В XP-1 используются технологии НАСА: это и продвинутые системы генерации водорода и электроэнергии, и новые типы материалов. Монокок, например, изготовлен из металлокомпозита, в составе которого есть углеволокно и титан, в диффузор армирован кевларом. Это позволило удержать массу машины в районе 1032 килограммов.

В состав силовой установки Hyperion XP-1 вошли несколько электромоторов на постоянных магнитах, ионистор, выступающий в роли источника тока, модуль топливных элементов с полимерной электролитической мембраной и трехступенчатая трансмиссия. Водород хранится в баллонах из углеволокна — и его запаса достаточно, чтобы проехать на одной заправке 1016 миль (1635 километров). Динамика разгона впечатляет не меньше: 2,2 секунды до 60 миль в час (97 километров в час) и максимальная скорость больше 355 километров.