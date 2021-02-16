Глава Audi призывает не устанавливать большие батареи на электромобили

Маркус Дюсманн заявил, что большие аккумуляторы ставить не нужно – необходимо развивать инфраструктуру – быстрые зарядные станции и так далее.

Да, топ-менеджер считает, что в установке емких батарей смысла нет. Будет меняться сама парадигма владения электромобилем – менее емкая батарея участит количество посещений заправок, но сам процесс сделают быстрым, что и будет экономить время. Более того, Дюссман заявил, что потребителям стоит к этому привыкать уже сейчас.

Странными выглядят лишь две вещи. Первая - средний пробег автомобиля на полном аккумуляторе около 350 километров, что меньше показателя автомобиля с ДВС раза в полтора. Получается, что с меньшей емкостью он будет и того меньше. Вторая – сама Audi пока не собирается следовать философии руководителя. Все электромобили оснащаются очень емкими батареями.