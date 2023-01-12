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12 янв 2023

Глава АвтоВАЗ хочет повысить утильсбор на иномарки

Глава АвтоВАЗ хочет повысить утильсбор на иномарки

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов предложил федеральному правительству повысить размер утильсбора на легковые автомобили для сохранения барьера в отношении импортных машин.

Любопытный факт- сейчас это бремя несут на себе и отечественные, и зарубежные автопроизводители. Базовая ставка сбора для легковушек составляет 20 тысяч рублей. Она умножается на коэффициент в зависимости от объема двигателя. Средняя сумма составляет около 180 тысяч рублей.

Собственно, глава отечественного автомобильного гиганта предложил повысить тарификацию для иномарок, правда, только для тех, которые импортируются в Россию. Автопроизводители, которые локализовали производство в нашей стране получают компенсацию от Минпромторга.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

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