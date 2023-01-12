Глава АвтоВАЗ хочет повысить утильсбор на иномарки

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов предложил федеральному правительству повысить размер утильсбора на легковые автомобили для сохранения барьера в отношении импортных машин.

Любопытный факт- сейчас это бремя несут на себе и отечественные, и зарубежные автопроизводители. Базовая ставка сбора для легковушек составляет 20 тысяч рублей. Она умножается на коэффициент в зависимости от объема двигателя. Средняя сумма составляет около 180 тысяч рублей.

Собственно, глава отечественного автомобильного гиганта предложил повысить тарификацию для иномарок, правда, только для тех, которые импортируются в Россию. Автопроизводители, которые локализовали производство в нашей стране получают компенсацию от Минпромторга.