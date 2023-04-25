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25 апр 2023

Глава АвтоВАЗа подтвердил выпуск нового семейства Lada

Глава АвтоВАЗа подтвердил выпуск нового семейства Lada

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнут производство автомобилей нового семейства Lada. Утвердили и название, о котором инсайдеры говорили всю прошлую неделю – Lada X-Cross.

«Да, X-Cross, мы уже определились. Именно поэтому ориентируем наше дилерское сообщество. Им тоже надо разгонять свои рекламные бюджеты и кампании именно под этот бренд» приводит ТАСС заявление главы отечественного автомобильного гиганта.

К слову, мы уже знаем (благодаря шпионским фотографиям), что среднеразмерный кроссовер Lada X-cross 5 будет представлять собой перелицованную версию китайской модели FAW Bestune T77.
 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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