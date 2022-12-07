Глава McLaren признал, что клиентам поставляли недоработанные суперкары

Компания McLaren Automotive поставляла клиентам недоработанные суперкары, имевшие проблемы с качеством, рассказал новый гендиректор компании Михаэль Лейтерс.

Первой машиной, у которой обнаружились дефекты стало купе Artura, по совместительству — первый условно массовый гибрид бренда и его первый автомобиль с V6. Он был представлен ещё в феврале прошлого года, но начало сборки неоднократно откладывали по разным причинам. Выяснилось, что даже поставленные клиентам машины обладали рядом дефектов. В результате чего Лейтерс приказал прекратить отгрузку.

К слову, именно ради устранения дефектов руководство McLaren распродало коллекцию музейных автомобилей марки.