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20 янв 2022

Глава Stellantis заявил об опасности электрокаров

Глава Stellantis заявил об опасности электрокаров
Эти автомобили, а точнее их интенсивная разработка могут нанести серьезный урон по автомобильной индустрии.
 
Карлос Траверс считает, что полный запрет на продажу в Евросоюзе автомобилей с ДВС не имеет экономического смысла и не оставляет автопроизводителям выбора в части определения стратегии по достижению полной углеродной нейтральности. Резкий переход на электрокары несет в себе лишь политический подтекст и не имеет ничего общего с настоящими целями в экологической борьбе.
 
Самое печальное – резкая электрификация нанесет серьезный экономический ущерб. Автопроизводителям придется  реорганизовывать производство, а это чревато потерей рабочих мест. Также Траверс считает, что дилеры скоро исчезнут как класс, так как автомобильные компании ради сокращения издержек перейдут на прямые продажи с заводов.

При написании новости использовалась информация:
drom

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