Глава Stellantis заявил об опасности электрокаров

Эти автомобили, а точнее их интенсивная разработка могут нанести серьезный урон по автомобильной индустрии.

Карлос Траверс считает, что полный запрет на продажу в Евросоюзе автомобилей с ДВС не имеет экономического смысла и не оставляет автопроизводителям выбора в части определения стратегии по достижению полной углеродной нейтральности. Резкий переход на электрокары несет в себе лишь политический подтекст и не имеет ничего общего с настоящими целями в экологической борьбе.

Самое печальное – резкая электрификация нанесет серьезный экономический ущерб. Автопроизводителям придется реорганизовывать производство, а это чревато потерей рабочих мест. Также Траверс считает, что дилеры скоро исчезнут как класс, так как автомобильные компании ради сокращения издержек перейдут на прямые продажи с заводов.