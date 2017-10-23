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23 окт 2017

Глава Volkswagen раскритиковал Tesla

Глава Volkswagen раскритиковал Tesla

Среди участников форум Menschen in Europe, который проходил в Германии был и Маттиас Мюллер, нынешний глава концерна Volkswagen AG. На форуме обсуждался самый широкий круг вопросов: от изобразительного искусства до полетов в космос, а Мюллер был спикером на автомобильную тематику.

Естественно, в зале не удержались и спросили мнение главы крупнейшего европейского автопроизводителя о компании Tesla. Мюллер не упустил случая и прошелся по производитлю электромобилей. «В мире есть чемпионы по громким заявлениям — я не хочу называть их имена. Есть компании, которые продают по 80 тысяч автомобилей в год, а есть такие как Volkswagen AG, продающие 11 миллионов автомобилей в год и получают прибыль в 13-14 миллиардов евро.  Если я правильно проинформирован, Tesla каждый квартал теряет несколько сотен миллионов долларов и вынуждена сокращать персонал. Не надо сравнивать яблоки и апельсины», — заявил Мюллер.

Кстати, Мюллер не единственный топ-менеджер автомобильной компании, кто критикует Tesla. Ранее глава подразделения автономных технологий концерна General Motors Скотт Миллер сказал, что все заявления Илона Маска, что Tesla Model 3 оснащена системой автономного вождения пятого уровня «полная чушь» (высказался он более непечатно). По его словам, цена датчиков, радаров и другого оборудования, позволяющая полностью передать электронике управление автомобилем превышает сто тысяч долларов, что никак не вяжется с ценой на базовую версию Model 3 (35 тысяч долларов).
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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