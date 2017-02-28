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28 фев 2017

ГЛОНАСС во вторые руки: импорту подержанных иномарок быть!

ГЛОНАСС во вторые руки: импорту подержанных иномарок быть!
Автор фото: фирмы-производителя

Так же Губернатор заметил, что во время разработки нового регламента Таможенного союза попросту забыли о бывших в употреблении иномарках так же, как и о новых, ввозимых в индивидуальном порядке, из-за чего пострадали все, кроме официальных импортеров. Сегодня правительство предпринимает все необходимое, что бы как можно скорее урегулировать проблемы с ввозом.

К слову именно в Приморье, несмотря на отсутствие во ввозимых автомобилях системы ЭРА-Глонасс, документы выдают и ввоз не запрещают, ситуацию спасает временный мораторий на вступивший в силу с первого января нынешнего года новый таможенный регламент. Но автолюбители и бизнесмены не расслабляются – на сегодняшний момент уже известны названия двух компаний, которые будут поставлять так называемые терминалы ЭРА-Глонасс, а также уже более 11 компаний изъявили готовность эти устройства в возимые автомобили устанавливать.

Разумеется, функционал терминалов для секондхенда будет упрощен по сравнению с аналогичными системами новых автомобилей, но и его будет достаточно для вызова экстренных служб. По словам экспертов, стоимость одного такого устройства составит 17-20 тысяч рублей, и, вместе с установкой не сильно повлияет на общую стоимость ввезенной иномарки.

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При написании новости использовалась информация:
Моторпэдж

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