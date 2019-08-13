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13 авг 2019

GM и Volkswagen откажутся от выпуска гибридных машин

GM и Volkswagen откажутся от выпуска гибридных машин

Концерны General Motors и Volkswagen намерены отказаться от производства автомобилей с гибридными двигателями и вместо них добавить в свою гамму чистые электромобили

Как сообщает газета The Wall Street Journal, компании «рассматривают машины с гибридными двигателями, в которых бензиновый мотор использовался вместе с электромотором, лишь как промежуточное решение для того, чтобы соблюдать жесткие экологические стандарты».

Предполагается, что до 2023 года General Motors выпустит 20 типов электромобилей, в том числе марок Chevrolet и Cadillac. Volkswagen, в свою очередь, организует в США в 2020 году производство компактного электрического кроссовера, а в 2022-м — микроавтобуса.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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