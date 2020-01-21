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21 янв 2020

GM сдает позиции и «сливает» раунд за раундом

GM сдает позиции и «сливает» раунд за раундом

Некогда крупнейшая в мире автомобильная корпорация General Motors подписала соглашение о продаже её последнего автомобильного завода в Индии. Покупатель – китайская Great Wall Motors

Принадлежащая GM марка Chevrolet свой потенциал для роста в Индии исчерпала окончательно. Последние 7434 автомобиля с крестом на капоте были реализованы в этой стране в 2017 году, после чего завод в Халоле был продан китайскому концерну ,а предприятие в Талегаоне продолжило выпускать автомобили Chevrolet на экспорт. Теперь и от этого завода GM решила избавиться: его новым владельцем станет китайская Great Wall Motors, давно мечтающая бросить якорь в Индии. По данным Reuters, сумма сделки составит около 300 миллионов американских долларов.

Уход из Индии вписывается в общую стратегию GM по деглобализации: корпорация практически полностью ушла из Европы и России и продала марку Opel французской Groupe PSA. В конце 2018 года корпорация объявила о новом этапе реструктуризации бизнеса, который затронул в том числе США, где было закрыто несколько заводов и уволены тысячи человек.

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