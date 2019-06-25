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25 июн 2019

Голландцы представили электромобиль

Голландцы представили электромобиль
Автор фото: фирма-производитель
Нидерландский стартап Lightyear представил прототип электрокара One, который разработчики называют первым в мире автомобилем на солнечных батареях с большим запасом хода. Заявленная автономность поездки новинки составила 725 километров

Столь большой запас хода создатели Lightyear One объясняют особым кузовом с низким коэффициентом аэродинамического сопротивления, а также легкой конструкцией с использованием алюминия и композитных материалов.

Общая площадь солнечных панелей, расположенных на крыше и передней части кузова автомобиля, составила пять квадратных метров. Разработчики отмечают, что количество накопленной энергии зависит от интенсивности солнечного света и количества дней с ясной погодой. К примеру, на Гавайях исключительно на солнечной энергии автомобиль за год сможет проехать 20 000 км, в Нью-Йорке — 14 000 км, а в Амстердаме — 10 000 километров. Плюс ко всему у Lightyear One есть небольшой комплект аккумуляторов, которые могут подзаряжаться от стандартной домашней розетки и дополнительно обеспечивать до 400 км пробега.

 

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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