Голубые дороги Катара

Как красиво и лирично звучит эта фраза, будто поэзия, не правда ли? Однако, это не лирика, и власти страны действительно стали красить дороги в голубой цвет, права, этому есть вполне логичное обоснование

Дело в том, что в Катаре жарко, ну что поделать, географическое расположение такое, однако, проблема заключается в том, что температура асфальта на 20 градусов выше, чем фактическая температура, потому что черный цвет притягивает и излучает тепло. По этой причине, было принято решение выкрасить дороги в голубой цвет, так как такой оттенок менее восприимчив к солнечному свету, что должно снизить температуру дорожного полотна.

По сообщению местной газеты «Ар-Райя», идею покрасить асфальт голубой краской катарскому Управлению по проведению общественных работ подсказали японские урбанисты. Сообщается, что наблюдения за температурными изменениями яркого дорожного полотна будут вестись полтора года. По результатам исследования будет определена эффективность данного решения. Вполне возможно, что когда-нибудь мы увидим и дорожки из желтого кирпича.