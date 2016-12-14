Пресс-служба американского холдинга Alphabet Inc. (реформированный Google Inc.) сообщила о создании новой дочерней компании, которая будет специализироваться на создании систем автономного управления.

Впервые о том, что Google планирует предоставить своей команде разработчиков автономного автомобиля Self-Driving Car собственную компанию стало известно еще в начале ноября. Об этом журналистам рассказал будущий руководитель нового подразделения Джон Крафчик в рамках инновационного форума Nikkei. По его словам, руководство холдинга посчитало, что проект перерос свой нынешний статус и должен выйти из состава дочерней компании Google X, которая также курирует проекты создания обучаемых нейронных сетей, очков дополненной реальности Google Glass, а также изучения Интернета вещей (IoT) и т.д..

Теперь же все формальные этапы пройдены и в составе Alphabet Inc. появилась новая дочерняя компания под названием Waymo («Way Forward in Mobility»), которая будет заниматься исключительно разработкой систем автономного управления. Стоит отметить, что сфера деятельности нового подразделения заметно отличается от того, чем раньше занималась эта команда. Так, Waymo не будет создавать собственный беспилотный автомобиль без традиционных органов управления, как это предполагалось ранее. Вместо этого, инженеры продолжат развивать технологии автономного управления автомобилем и попробуют найти им применение в других сферах.

«Мы видим, что наши технологии могут быть успешно использованы в личных автомобилях, автомобилях систем каршеринга, в грузоперевозке или для решении проблем общественного транспорта. В долгосрочной перспективе, технологии автономного управления могут оказаться полезными в сферах, которые миру еще предстоит освоить, и создать много новых видов услуг и рабочих мест», - заявил Крафчик.

Косвенно это подтверждает ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Google забросил проект создания собственного беспилотника. Напомним, что такое решение было принято одним из основателей Google Лари Пейджом вместе с финансовым директором Рут Порат. Сооснователь компании Сергей Брин, напротив, высказался против закрытия этого проекта.