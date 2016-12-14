Автомобильный портал Motorpage
14 дек 2016

Google выделил команду разработчиков «автопилота» в отдельную компанию

Google выделил команду разработчиков «автопилота» в отдельную компанию
Автор фото: фликр.ком

Пресс-служба американского холдинга Alphabet Inc. (реформированный Google Inc.) сообщила о создании новой дочерней компании, которая будет специализироваться на создании систем автономного управления.

Впервые о том, что Google планирует предоставить своей команде разработчиков автономного автомобиля Self-Driving Car собственную компанию стало известно еще в начале ноября. Об этом журналистам рассказал будущий руководитель нового подразделения Джон Крафчик в рамках инновационного форума Nikkei. По его словам, руководство холдинга посчитало, что проект перерос свой нынешний статус и должен выйти из состава дочерней компании Google X, которая также курирует проекты создания обучаемых нейронных сетей, очков дополненной реальности Google Glass, а также изучения Интернета вещей (IoT) и т.д..

Теперь же все формальные этапы пройдены и в составе Alphabet Inc. появилась новая дочерняя компания под названием Waymo («Way Forward in Mobility»), которая будет заниматься исключительно разработкой систем автономного управления. Стоит отметить, что сфера деятельности нового подразделения заметно отличается от того, чем раньше занималась эта команда. Так, Waymo не будет создавать собственный беспилотный автомобиль без традиционных органов управления, как это предполагалось ранее. Вместо этого, инженеры продолжат развивать технологии автономного управления автомобилем и попробуют найти им применение в других сферах.

«Мы видим, что наши технологии могут быть успешно использованы в личных автомобилях, автомобилях систем каршеринга, в грузоперевозке или для решении проблем общественного транспорта. В долгосрочной перспективе, технологии автономного управления могут оказаться полезными в сферах, которые миру еще предстоит освоить, и создать много новых видов услуг и рабочих мест», - заявил Крафчик.

Косвенно это подтверждает ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Google забросил проект создания собственного беспилотника. Напомним, что такое решение было принято одним из основателей Google Лари Пейджом вместе с финансовым директором Рут Порат. Сооснователь компании Сергей Брин, напротив, высказался против закрытия этого проекта.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
TechCrunch, Autonews, Мотор

Комментарии к новости

Последние новости

...

Kia опубликовала первый тизер нового поколения Picanto

22 декабря 2016

Audi привезет в Детройт предвестника кросскупе Q8

22 декабря 2016

Российские продажи Porsche выросли более чем на четверть

22 декабря 2016

Honda планирует начать совместный выпуск «беспилотников» с Waymo

22 декабря 2016

Skoda показала обновленный Octavia Scout

22 декабря 2016

Volkswagen расширил список опций для седана Jetta

22 декабря 2016

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo gt 2016 полоска красная, полоска черная… Тест драйв
21 декабря 2016

Volkswagen Polo Sedan
"Полоска красная, полоска черная…"
Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder - сравнительный тест hyundai grand santa fe и nissan pathfinder. в тяжелом весе
Сравнительный тест
19 декабря 2016

Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder
"В тяжелом весе"
Ravon R2 - ravon r2 2016 дженерик
Тест драйв
16 декабря 2016

Ravon R2
"Дженерик"
Mazda 6 - mazda 6 2016 нотная грамота
Тест драйв
13 декабря 2016

Mazda 6
"Нотная грамота"

Написано новостей:

1 7 8 7 5