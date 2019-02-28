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28 фев 2019

Гордость и стиль

Гордость и стиль
Автор фото: фирма-производитель

Italdesign покажет в Женеве свою новинку - DaVinci. Вопреки всем ожиданиям публике представят не суперкар, а роскошный гранд-турер. Представители компании заявляют, что автомобиль уже сейчас готов к серийному производству

Нет никакой точной информации относительно данного автомобиля, кроме его характеристик: длина Italdesign DaVinci составляет 4 981 миллиметр, ширина — 2 124, а расстояние между осями насчитывает 2 900 миллиметров. Дорожный просвет — всего 119 миллиметров.  Также на эскизе можно заметить, что DaVinci обладает четырехместным салоном и огромными дверьми, которые будут открываться по принципу "крыла чайки".

Вполне возможно, что технически автомобиль будет повторять какого-нибудь представителя модельной линейки Volkswagen Group. Напомним, что в 2018 году, также в Женеве, Intaldesign показал открытую версию суперкара Zerouno — Zerouno Duerta.  Тот автомобиль был построен на базе Audi R8. В случае с DaVinci есть одна маленькая особенность. На тизерном изображении видно, что лючок топливного бака расположен на переднем крыле. Обычно там размещают  зарядные разъемы, так что DaVinci может оказаться и электромобилем. 

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Авторамблер, motor

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