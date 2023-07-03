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3 июл 2023

Госдума хочет пустить водителей на «выделенки»

Госдума хочет пустить водителей на «выделенки»

С выделенными полосами для общественного транспорта происходит интересная ситуация. Когда их только запускали, у обычных водителей был доступ к ним, но только в выходные дни. Со временем и это «окно» закрыли, но чиновники снова хотят облегчить водителям жизнь.

Собственно, в Госдуме предложили не штрафовать за выезд на выделенную полосу, но только ночью. Законопроект, разработанный партией Нижней Палаты «Новые люди», предусматривает отмену санкции на период с 10 вечера до шести утра.

В пояснительной записке указывается, что в ночное время выезд на специальную полосу для общественного транспорта не тормозит его движение, а вот автомобилисты несут необусловленные расходы, особенно, когда попадают на полосу из-за ремонта дорог.

При написании новости использовалась информация:
РИА "Новости"

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