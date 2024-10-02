Госдума одобрила наказания за опасное вождение

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому вводятся штрафы до 5000 рублей за опасное вождение. За повторное нарушение рассматривается возможность лишения прав до 3 месяцев, но вероятно, срок могут ужесточить ко второму чтению законопроекта

Соответствующие поправки будут внесены в статью 12.38 КоАП. В частности, там зафиксирован штраф в размере от 3000 до 5000 рублей за факт опасного вождения. За повторное нарушение “лихача” будут лишать водительских прав сроком от одного до трех месяцев. Однако по мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, наказание за опасное вождение должно быть ужесточено. Не исключено, что правительство во втором чтении законопроекта может увеличить срок лишения прав.

В пояснительной записке отмечается, что установление факта опасного вождения не будет происходить в автоматическом режиме через камеры видеофиксации. Они будут служить только доказательной базой совершения правонарушения, а наказание в последующем будет выноситься ответственным должностным лицом.