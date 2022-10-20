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20 окт 2022

Госдума отклонила законопроект о бесплатных местах для инвалидов

Госдума отклонила законопроект о бесплатных местах для инвалидов

Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось разрешить инвалидам бесплатно парковаться на любых местах платных парковок в случае, если выделенные для них места заняты

Авторы законопроекта высказались, что на данный момент существует серьезная проблема – если инвалид занимает платное парковочное место (при условии, если специальная площадка занята), то он все равно должен платить за парковку. В случае неуплаты, ему выписывают штраф, а машину эвакуируют, не взирая на льготный статус и.т.д. Санкции можно обжаловать, но это трудоёмкий и долгий процесс.

Парламентарии же отказались  от принятия законопроекта, сославшись на недостаточные статистические данные, которые могли бы сказать о том, что проблема действительно стоит остро.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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