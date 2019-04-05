Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, который освобождает владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до их нахождения и возврата

Ранее владельцы находящихся в розыске машин не должны были платить транспортный налог в случае подтверждения факта угона специальным документом, выдаваемым полицией. Причем сам угон необходимо было подтверждать каждый год, а в случае не нахождения автомобиля владелец должен был снять его с учета. В противном случае ему бы приходилось продолжать платить налог.



Согласно новому законопроекту, налогом не облагается не только находящаяся в розыске машина, но и те транспортные средства, следствие в отношении которых уже закончено — с месяца начала розыска до месяца возврата. К слову, ранее в ГИБДД сообщили, что за 2018 год в России было совершено 21 112 угонов легковых автомобилей. По сравнению с 2017 годом это количество сократилось на 20%.