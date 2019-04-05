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5 апр 2019

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, который освобождает владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до их нахождения и возврата

Ранее владельцы находящихся в розыске машин не должны были платить транспортный налог в случае подтверждения факта угона специальным документом, выдаваемым полицией. Причем сам угон необходимо было подтверждать каждый год, а в случае не нахождения автомобиля владелец должен был снять его с учета. В противном случае ему бы приходилось продолжать платить налог.


Согласно новому законопроекту, налогом не облагается не только находящаяся в розыске машина, но и те транспортные средства, следствие в отношении которых уже закончено — с месяца начала розыска до месяца возврата. К слову, ранее в ГИБДД сообщили, что за 2018 год в России было совершено 21 112 угонов легковых автомобилей. По сравнению с 2017 годом это количество сократилось на 20%.

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