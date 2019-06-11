Госдума против ужесточения скоростного режима

Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству выступил против снижения нештрафуемого лимита превышения скорости с 20 до 10 км/час. Соответствующие рекомендации уже направлены в правительство РФ.

«Позиция комитетов и в целом фракции «Единая Россия» такая: пока держим оборону против отмены 20 км/ч. Статистики о том, что аварийность растет из-за превышения на 10 км/ч, нет. Давайте на дорогах порядок наведем, уберем разные «кормушки» и только потом будем обсуждать эту тему», — сообщает Коммерсант со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова.

Напомним, что о вероятной отмене нештрафуемого превышения скорости +20 км/ч в декабре 2018 года заявил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. По его словам, многие автомобилисты превышают скорость на 20 км/ч, поскольку наказания за это нарушение не существует. При этом он добавил, что этот порог нужно пересмотреть с учетом того, что от него прямо зависит количество погибших на улично-дорожной сети.