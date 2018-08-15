Из-за многочисленных предложение об измени закона об ОСАГО депутаты Госдумы намерены провести осенью слушания с участием всех заинтересованных сторон. Об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков

По его оценке, на рынке ОСАГО сложилась достаточно сложная ситуация. «С одной стороны, граждане из регионов России жаловались на то, что очень трудно получить полис ОСАГО или если даже ты имеешь полис и случилась авария, то трудно получить услугу по ремонту автомобиля», — сказал депутат. «С другой стороны, страховые компании не хотели работать на этом рынке, поскольку бизнес становился убыточным. Появились мошенники, которые зарабатывали, используя прорехи в законодательстве», — цитирует Аксакова пресс-служба нижней палаты парламента.

За последний месяц, по его словам, «появилось очень много различных предложений по совершенствованию системы обязательного страхования автогражданской ответственности». Так, ЦБ выступил с предложением об изменении тарифной политики: «расширить коридор базовых ставок на 20% вверх и вниз, реформировать систему скидок и надбавок за безаварийную езду, ввести новые категории водителей по стажу и возрасту».

В свою очередь, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому если при ДТП выяснится, что причиной аварии стала техническая неисправность не прошедшего осмотр автомобиля, то страховая компания получит возможность возместить все свои расходы за счет владельца этой машины.

Глава комитета отметил, что в Министерстве финансов обсуждается переход на различные типы полисов с разными лимитами выплат, возможность приобретения полиса на несколько лет и др.

Российский союз автостраховщиков предложил ограничить пятью днями срок обращения за выплатой по ОСАГО. Кроме того, союз выступил с идеей использовать старые запчасти для восстановительного ремонта по ОСАГО без получения согласия владельца.

«Все эти предложения требуют глубокого изучения. Надо посоветоваться с рынком, с теми, кто защищает права автолюбителей, с Центральным банком. Тема требует широкой дискуссии. В связи с этим 13 сентября комитет начнет осеннюю сессию с больших парламентских слушаний по ОСАГО», — заключил Анатолий Аксаков.

