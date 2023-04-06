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6 апр 2023

Госдума уточнила важный нюанс по штрафам

Госдума уточнила важный нюанс по штрафам

Госдума приняла закон, уточняющий сроки давности привлечения граждан к административной ответственности, в том числе за нарушения ПДД

Во-первых, теперь все сроки нарушений будут исчисляться днями, а не месяцами, как это было ранее. Кроме того, законом устанавливается момент, с которого начинает исчисляться срок действия правонарушения - со дня фиксации самого нарушения, а не на день после него.

В целом же, в случае рассмотрения нарушения сотрудниками ГИБДД или другим надзорным органом предельный срок — 60 дней. При разбирательствах в суде — до 90 дней. То есть, если, например, инспектор в течение 60 дней не выписал постановление по правонарушению, есть все основания считать штраф недействительным.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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