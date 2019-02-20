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20 фев 2019

Государственная поддержка возвращается

Государственная поддержка возвращается

Правда, при одном условии - если  автомобильный рынок будет продолжать падать. Во всяком случае, именно такая позиция была выдвинута Министерством промышленности и торговли

С этой новостью на форуме For Auto выступил Олег Моисеев, глава Российской ассоциации автодилеров. Как сообщил спикер: «Есть договоренность с правительством о том, что если в течение квартала автомобильный рынок покажет падение, то можно будет вернуть программы господдержки,— сказал Моисеев. — Для нас уже падание на полпроцента считается критическим. В Минпромторге нашу позицию поддерживают, но в Минэкономразвития и Минфине придерживаются иного мнения. Ведомства не устраивают предлагаемые инструменты, в том числе программы автокредитования. Если продажи упадут, мы сразу же садимся за стол переговоров».

Напомним, что программы государственной поддержки стали серьезным стимулятором спроса. В 2018 году по программам стимулирования спроса было продано 134 819 автомобилей. Большинство автомобилей купили при помощи программам льготного кредитования — 99 466 единиц. 24 145 автомобилей россияне купили по программам льготного лизинга. На прочие программы пришлось 11 208 автомобилей.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Авторамблер

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