Государство поддержит беспилотные автомобили

Российские испытатели беспилотников могут получить поддержку от государства. Соответствующий проект разработал Минпромторг

Речь идет об отечественных испытательных лабораториях, которые тестируют беспилотные автомобили. Минпромторг предлагает компенсировать 100 процентов затрат, которые идут на испытания. «Проект постановления разработан для поддержки проведения эксперимента по опытной эксплуатации беспилотников на автомобильных дорогах общего пользования», отмечается в пояснительной записке.

Тестирование беспилотников на соответствие обязательным требованиям техрегламентов Таможенного союза и Правил ООН - дорогостоящая процедура, в том числе из-за того, что требуется закупка оборудования, объясняет инициативу Минпромторг. Из-за высоких затрат на выпуск беспилотников их производители сейчас не могут обеспечить заключение договора с испытательной лабораторией для проведения необходимой оценки. Субсидии должны обеспечить снижение стоимости таких услуг.