Речь идет о создании нового приложения, позволяющего направлять записи с видеорегистраторов непосредственно в ГИБДД. Такие видеофайлы смогут служить весомым доказательством для оформления постановления об административном правонарушении

В Госдуме уже этой весной собираются принять законопроект, который станет основанием для использования данного приложения и позволит приравнять юридическую значимость видеозаписей регистраторов к показаниям комплексов автоматической видеофиксации. Конкретики пока не много, но уже сейчас эта инициатива вызывает много вопросов у специалистов. Прежде всего, они предостерегают о том, что появится еще одна возможность для злоупотреблений, а также опасаются, по поводу «взломостойкости» такой системы со стороны хакеров.

По этому поводу, хотелось бы напомнить, что в июле прошлого года в ГИБДД уже заявляли о создании специального сетевого портала, с помощью которого активные граждане получат возможность оперативно заявлять о нарушителях дорожного движения. Однако, этот проект так и не был реализован. Возможно, с приняием нового закона, дело наконец сдвинется с мертвой точки