Автомобильный портал Motorpage
24 мар 2017

Готовится новый закон для нарушителей ПДД

Готовится новый закон для нарушителей ПДД

Речь идет о создании нового приложения, позволяющего направлять записи с видеорегистраторов непосредственно в ГИБДД. Такие видеофайлы смогут служить весомым доказательством для оформления постановления об административном правонарушении

В Госдуме уже этой весной собираются принять законопроект, который станет основанием для использования данного приложения и позволит приравнять юридическую значимость видеозаписей регистраторов к показаниям комплексов автоматической видеофиксации. Конкретики пока не много, но уже сейчас эта инициатива вызывает много вопросов у специалистов. Прежде всего, они предостерегают о том, что появится еще одна возможность для злоупотреблений, а также опасаются, по поводу «взломостойкости» такой системы со стороны хакеров.

По этому поводу, хотелось бы напомнить, что в июле прошлого года в ГИБДД уже заявляли о создании специального сетевого портала, с помощью которого активные граждане получат возможность оперативно заявлять о нарушителях дорожного движения. Однако, этот проект так и не был реализован. Возможно, с приняием нового закона, дело наконец сдвинется с мертвой точки

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...
DK Racing Shortcut

Российский спорткар DK Racing Shortcut

24 марта 2017

Сезон дачных пробок открыт

24 марта 2017

В Госдуме хотят отклонить законопроект об эвакуации за нечитаемые номера

24 марта 2017

Россия не готова к автономным автомобилям

24 марта 2017

ЦОДД разрабатывает новый способ взимания платы за парковку

24 марта 2017
Foton Sauvana

Sauvana – внедорожник от компании Foton

24 марта 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Cerato - kia cerato 2016 вид спереди Тест драйв
24 марта 2017

KIA Cerato
"Властелин городских колец"
Ford Explorer - дороги россии. если уйти на север
Автопутешествия
22 марта 2017

Ford Explorer
"Если уйти на Север"
BMW 7 series - bmw 740ld xdrive 2016 превосходя ожидания
Тест драйв
20 марта 2017

BMW 7 series
"Превосходя ожидания"
Cadillac CTS - cadillac cts 2017 как у элвиса
Тест драйв
17 марта 2017

Cadillac CTS
"Как у Элвиса"

Написано новостей:

1 8 5 0 2