Wey – это суббренд концерна Great Wall и недавно компания распространила в сети фотографии флагманского кроссовера с индексом «80». К сожалению, машину уже успели разнести в пух и прах за неудачный дизайн.

Пользователей смутило в автомобиле практически все – и гигантская решетка радиатора, и узкие фары, и странные выштамповки на дверях. В общем, люди сошлись во мнении, что автомобиль, похоже, не удался.

Впрочем, здесь интересен не это факт, а то, как на критику отреагировала сама компания - вместо того, чтобы оправдываться, Great Wall предложила энтузиастам поучаствовать в разработке внешнего вида Wey 80, и довести автомобиль до ума вместе. Great Wall даже организовала официальный конкурс, в котором может поучаствовать любой желающий.