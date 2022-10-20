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20 окт 2022

Great Wall не стали оправдываться за дизайн кроссовера Wey

Great Wall не стали оправдываться за дизайн кроссовера Wey
Wey – это суббренд концерна Great Wall и недавно компания распространила в сети фотографии флагманского кроссовера с индексом «80». К сожалению, машину уже успели разнести в пух и прах за неудачный дизайн.
Пользователей смутило в автомобиле практически все – и гигантская решетка радиатора, и узкие фары, и странные выштамповки на дверях. В общем, люди сошлись во мнении, что автомобиль, похоже, не удался.
 
Впрочем, здесь интересен не это факт, а то, как на критику отреагировала сама компания - вместо того, чтобы оправдываться, Great Wall предложила энтузиастам поучаствовать в разработке внешнего вида Wey 80, и довести автомобиль до ума вместе. Great Wall даже организовала официальный конкурс, в котором может поучаствовать любой желающий.

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