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22 дек 2022

Great Wall Tank 300: характеристики раскрыты!

Great Wall Tank 300: характеристики раскрыты!
В базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства, выданное на Tank 300 – рамный внедорожник, который будет продаваться в России уже с самого начала 2023 года.
Собственно, автомобиль будет доступен лишь в одной конфигурации - с двухлитровым турбомотором. Агрегат выдает 224 лошадиные силы и работает в паре в с 8-ступенчатым автоматом.  Автомобиль также оснащен полным приводом с понижающим рядом в трансмиссии  и блокировкой межосевого дифференциала.
 
Из оснащения в ОТТС перечислены ЭРА-ГЛОНАСС, климат-контроль, система мониторинга давления воздуха в шинах, рейлинги на крыше, боковые подножки, передние и боковые подушки безопасности водителя и пассажира, обогрев ветрового стекла и форсунок омывателя

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