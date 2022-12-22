Great Wall Tank 300: характеристики раскрыты!

В базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства, выданное на Tank 300 – рамный внедорожник, который будет продаваться в России уже с самого начала 2023 года.

Собственно, автомобиль будет доступен лишь в одной конфигурации - с двухлитровым турбомотором. Агрегат выдает 224 лошадиные силы и работает в паре в с 8-ступенчатым автоматом. Автомобиль также оснащен полным приводом с понижающим рядом в трансмиссии и блокировкой межосевого дифференциала.

Из оснащения в ОТТС перечислены ЭРА-ГЛОНАСС, климат-контроль, система мониторинга давления воздуха в шинах, рейлинги на крыше, боковые подножки, передние и боковые подушки безопасности водителя и пассажира, обогрев ветрового стекла и форсунок омывателя