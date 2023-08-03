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3 авг 2023

Грузия ограничила транзитный экспорт автомобилей в Россию

Грузия ограничила транзитный экспорт автомобилей в Россию

С 1 августа этого года действуют ограничения на вывоз автомобилей производства США из Грузии в Россию. С сентября будет введен аналогичный запрет для европейских машин

Ранее США запретила напрямую поставлять автомобили в Россию. Ограничение удавалось обходить реимпортом автомобилей через Грузию. В итоге за первую половину 2023 года было привезено около 3700 автомобилей, что эквивалентно 52 млн. долларов. В связи с этим, правительство Грузии пыталось добиться снятия ограничений, но, как мы видим, безуспешно.

Напомним, что согласно 11 пакету санкций, в Россию запрещается ввозить автомобили с объемом двигателя больше 1,9 л., а также автомобили с гибридными и электрическими силовыми установками.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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