Грузия ограничила транзитный экспорт автомобилей в Россию

С 1 августа этого года действуют ограничения на вывоз автомобилей производства США из Грузии в Россию. С сентября будет введен аналогичный запрет для европейских машин

Ранее США запретила напрямую поставлять автомобили в Россию. Ограничение удавалось обходить реимпортом автомобилей через Грузию. В итоге за первую половину 2023 года было привезено около 3700 автомобилей, что эквивалентно 52 млн. долларов. В связи с этим, правительство Грузии пыталось добиться снятия ограничений, но, как мы видим, безуспешно.

Напомним, что согласно 11 пакету санкций, в Россию запрещается ввозить автомобили с объемом двигателя больше 1,9 л., а также автомобили с гибридными и электрическими силовыми установками.