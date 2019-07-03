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3 июл 2019

Haier построила гоночный болид с двигателем от стиральной машины

Haier построила гоночный болид с двигателем от стиральной машины

Китайский производитель бытовой техники Haier  объединился с гоночной командой Craft-Bamboo Racing из Гонконга ради совместной разработки прототипа болида с двигателем от стиральной машины

Изначально инженеры команды Craft-Bamboo Racing установили двигатель стиральной машины Haier на специальный инструмент для проверки его мощности. По итогам тщательного анализа они зафиксировали мощность в 660 Вт и крутящий момент 45 Нм. Команда разработала для Haier уникальный аэродинамический кузов, чтобы уменьшить сопротивление воздуха во время езды.

«Когда Haier обратилась к нам с задачей создать гоночную машину на базе стиральной, это звучало как невыполнимая задача, но мы оставались непредубеждёнными и приняли задачу. Что удивило нас больше всего, так это мощность двигателя стиральной машины с прямым приводом Haier. Мы испытали мотор и быстро поняли, что затея вполне реальная. Инженеры реализовали проект, чтобы воплотить эту мечту в реальность», —  сказал директор команды Craft-Bamboo Racing Даррил О'янг.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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