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19 окт 2022

Haval запатентовал в России новую версию Jollion

Haval запатентовал в России новую версию Jollion
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Haval получила в России одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую версию популярного кроссовера Jolion.

Речь идет о некой спортивной модификации, которая будет отличаться новой решеткой радиатора, агрессивными бамперами, спойлером и выхлопной системой с двумя патрубками. Интересный факт – подобной модификации нет даже в Китае, вполне возможно, что она будет носить эксклюзивный статус в России.

С уверенностью же можно говорить о том, что силовые установки у кроссовера не изменятся. Сейчас кроссовер Haval Jolion на нашем рынке можно купить с 1,5-литровой бензиновой «турбочетверкой», которая в модификации с передним приводом развивает 143 л.с., а с полным — 150 л.с
 

При написании новости использовалась информация:
Китайские автомобили

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