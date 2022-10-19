Haval запатентовал в России новую версию Jollion

Китайская компания Haval получила в России одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую версию популярного кроссовера Jolion.

Речь идет о некой спортивной модификации, которая будет отличаться новой решеткой радиатора, агрессивными бамперами, спойлером и выхлопной системой с двумя патрубками. Интересный факт – подобной модификации нет даже в Китае, вполне возможно, что она будет носить эксклюзивный статус в России.

С уверенностью же можно говорить о том, что силовые установки у кроссовера не изменятся. Сейчас кроссовер Haval Jolion на нашем рынке можно купить с 1,5-литровой бензиновой «турбочетверкой», которая в модификации с передним приводом развивает 143 л.с., а с полным — 150 л.с

