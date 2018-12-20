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20 дек 2018

Хочешь поменять права - сдай теорию

Хочешь поменять права - сдай теорию

Госавтоинспекция готовится к новым изменениям в правилах дорожного движения и принципах выдачи водительских удостоверений. Одно из возможных нововведений – пересдача теории раз в десять лет

Сам по себе вопрос о введении дополнительных экзаменов при замене прав поднимался уже неоднократно.  Эксперты считали, что подобный механизм необходим, учитывая тот факт, что за десятилетний период вводится множество поправок в ПДД и водителям стоило бы устраивать дополнительный экзамен для актуализации знаний.

Интересно, что за внесение изменений высказывались и представители автошкол. К слову, в этот раз именно они и подняли данный вопрос на недавнем конгрессе автошкол России. По мнению представителей, на данный момент контроль за автошколами, как и за их учебными программами, ужесточается, а введение дополнительного тестирования позволит выявить  недобросовестные учреждения.

Однако, по заявлению главы ГИБДД Михаила Черникова,  данный вопрос требует проработки. Чиновник отметил, что экзамен должен носить добровольный характер, а лица, успешно сдавшие его, должны рассчитывать на определенные льготы, например, на скидку при покупке страхового полиса.

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При написании новости использовалась информация:
РИА Новости, Коммерсант

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