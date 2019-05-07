Хочешь выжить в ДТП - расслабься?

Исследователи из Института Фраунгофера (Германия) используют виртуальные модели человека в симуляциях автокатастроф. На данный момент ученые изучают влияние жесткости мышц на последствия аварий

На виртуальной модели человека THUMS Version 5 было проведено исследование четырех различных состояний жесткости мышц и их влияние на тяжесть травм в моделируемой лобовой аварии. Оказалось, что жесткость мышц существенно меняет поведение пассажиров транспортного средства, и в зависимости от степени этой жесткости при аварии можно ожидать различных травм.

Любопытно, что ученые пока не раскрывают карт, что же все-таки лучше для человека в момент аварии — находиться в расслабленном или напряженном состоянии, однако полученные результаты станут ценным материалом для будущих исследований в области пассивной безопасности, особенно если учитывать, что жесткость мышц пассажиров не принимается во внимание при испытаниях с классическими манекенами, которые используют в краш-тестах.