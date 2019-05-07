Автомобильный портал Motorpage
7 май 2019

Хочешь выжить в ДТП - расслабься?

Хочешь выжить в ДТП - расслабься?

Исследователи из Института Фраунгофера (Германия) используют виртуальные модели человека в симуляциях автокатастроф. На данный момент ученые  изучают влияние жесткости мышц на последствия аварий

На виртуальной модели человека THUMS Version 5 было проведено исследование четырех различных состояний жесткости мышц и их влияние на тяжесть травм в моделируемой лобовой аварии. Оказалось, что жесткость мышц существенно меняет поведение пассажиров транспортного средства, и в зависимости от степени этой жесткости при аварии можно ожидать различных травм.

Любопытно, что ученые пока не раскрывают карт, что же все-таки лучше для человека в момент аварии — находиться в расслабленном или напряженном состоянии, однако полученные результаты станут ценным материалом для будущих исследований в области пассивной безопасности, особенно если учитывать, что жесткость мышц пассажиров не принимается во внимание при испытаниях с классическими манекенами, которые используют в краш-тестах.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
За Рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...
Maserati Levante Trofeo 2019

Maserati не планирует выпускать электромобили

07 мая 2019
Mercedes-Benz EQC 2020 вид сбоку

Mercedes запустил производство первого электрического кроссовера

06 мая 2019

Во Франции разработали ПДД для электросамокатов

06 мая 2019

Представлены беспилотные автомобили для гонок

06 мая 2019
Mercedes-Benz AMG GT R 2020

Mercedes AMG GT R Black Series будет «очень злым»

06 мая 2019

В Амстердаме запретят машины с ДВС

06 мая 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz CLA - mercedes-benz cla 2020 загадочные «пятисантиметровки» Тест драйв
07 мая 2019

Mercedes-Benz CLA
"Загадочные «пятисантиметровки» Mercedes-Benz CLA Coupe"
Land Rover Range Rover Evoque - land rover range rover evoque 2020 драйверы оценят, веганы поймут
Тест драйв
06 мая 2019

Land Rover Range Rover Evoque
"Range Rover Evoque: драйверы оценят, веганы поймут"
KIA Cerato - kia cerato 2019 с максимальной предвзятостью
Тест драйв
30 апреля 2019

KIA Cerato
"С максимальной предвзятостью"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 доброе тепло
Автопутешествия
17 апреля 2019

Mitsubishi Pajero Sport
"Доброе тепло"

Написано новостей:

2 3 3 1 8