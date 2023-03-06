Honda будет использовать ДВС до 2040 года

Приоритетными направлениями инвестиций Honda являются электрификация и топливные элементы, однако производитель намерен использовать ДВС по меньшей мере до 2040 года.

Не кажется ли вам, что эти два намерения противоречат друг другу? Генеральный директор компании Тосихиро Мибе так не считает. В своем недавнем заявлении он отметил, что для отдельных видов транспорта, включая спорткары, пикапы и грузовики, двигатели внутреннего сгорания ещё долго не утратят своей актуальности.

В целом же за ближайшие десять лет японский концерн хочет поставить на конвейер целых десять электрических моделей