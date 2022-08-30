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30 авг 2022

Honda и LG создадут новый завод по производству аккумуляторных батарей

Honda и LG создадут новый завод по производству аккумуляторных батарей

Японская Honda Motor и корейская LG Energy Solutions 29 августа подписали соглашение о строительстве совместного предприятия по выпуску литий-ионных батарей для электромобилей.

На данный момент о предприятии мы знаем лишь то, что построят его в США, а вся его продукция будет применяться на машинах Honda и Acura. Кроме того известен и  объем инвестиций, который составляет четыре миллиарда долларов. Запуск завода назначен на 2025 год.

С большой долей вероятности,  первым новые батареи получит электрический кроссовер Acura –в серийном виде его пока не представили. Мы имеем лишь прототип-  Acura Precision EV.

При написании новости использовалась информация:
drom

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