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23 июн 2023

Honda и Volkswagen стали американскими брендами

Honda и Volkswagen стали американскими брендами
Автор фото: фирма-производитель

Автомобили брендов Honda, Volkswagen и Toyota имеют более высокий уровень локализации в США, чем машины национальных марок Chevrolet и Dodge

Удивительно, но это факт. Исследователи заявляют, что многие американские фирмы начинают сосредотачивать производства не в США, а в Латинской Америке или Европе. Лидером же рейтинга стала компания Tesla – она заняла сразу четыре строчки в десятке лучших.

Причиной этому стал недавний запуски гигафабрики Tesla в Техасе. В целом же, все автомобильные бренды оценивались по пяти критериям: локация финальной сборки, источник комплектующих, происхождение двигателя, локация производства трансмиссии, а также количество задействованных рабочих-американцев.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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