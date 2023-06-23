Honda и Volkswagen стали американскими брендами

Автомобили брендов Honda, Volkswagen и Toyota имеют более высокий уровень локализации в США, чем машины национальных марок Chevrolet и Dodge

Удивительно, но это факт. Исследователи заявляют, что многие американские фирмы начинают сосредотачивать производства не в США, а в Латинской Америке или Европе. Лидером же рейтинга стала компания Tesla – она заняла сразу четыре строчки в десятке лучших.

Причиной этому стал недавний запуски гигафабрики Tesla в Техасе. В целом же, все автомобильные бренды оценивались по пяти критериям: локация финальной сборки, источник комплектующих, происхождение двигателя, локация производства трансмиссии, а также количество задействованных рабочих-американцев.