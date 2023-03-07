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7 мар 2023

Hongqi «пропишется» в Беларуси

Hongqi «пропишется» в Беларуси

Правительственная делегация Белоруссии в ходе официального визита в Китай достигла соглашения о запуске локального автопроизводства. Как сообщают белорусские СМИ, договоренности налажены с концерном FAW

Нюанс лишь в том, что в состав концерна FAW входят сразу несколько марок, так что мы не знаем, какие-именно модели будут производиться на белорусских мощностях. Впрочем, есть мнение, что речь идет о премиальных автомобилях Hongqi.

Это подтверждается словами первого зампреда Белоруссии Николая Снопкова, который отметил, что подписан контракт о сборке автомобилей премиум-класса, на которых во время визита передвигалась вся делегация. Представители страны ездили на седанах модели Hongqi L5.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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