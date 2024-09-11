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11 сен 2024

Huawei и Chery начинают предварительные продажи электрического кроссовера Luxeed R7

Huawei и Chery начинают предварительные продажи электрического кроссовера Luxeed R7
Автор фото: фирма-производитель

Электрический кроссовер Luxeed R7, разработанный совместно Huawei и Chery, выходит на китайский рынок. Автомобиль доступен в двух модификациях по цене от 268 000 юаней (примерно 3 400 000 рублей)

Luxeed R7 имеет купеобразный кузов, а его передняя часть выполнена в стиле, напоминающем седан S7. Точные габариты модели: 4956/1981/1634 мм, при колесной базе 2950 мм. В зависимости от комплектации, автомобиль оснащается колесными дисками размером 20 или 21 дюйм. Интерьер также схож с S7: здесь присутствуют два отдельных экрана для приборной панели и мультимедийной системы, минималистичный центральный тоннель с беспроводной зарядкой и овальный мультируль. Информационно-развлекательная система работает на “операционке” Harmony OS 4 от Huawei. В самой дорогой комплектации задние пассажиры получили два дисплея “мультимедийки”. Также здесь есть передние сиденья с 18 направлениями регулировки и функцией массажа в 10 точках. Заявленный объем багажника - 837 л., а со сложенным задним рядом - 2130 л.

Стандартный заднеприводный Luxeed R7 оснащен одним электромотором мощностью 292 л.с. Заявленный запас - 667 км. Самая дорогая версия комплектуется двумя электромоторами суммарной мощностью 496 л.с. Привод - полный. Запас хода - 735 км. Максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 200 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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