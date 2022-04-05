Автомобильный портал Motorpage
5 апр 2022

Huawei поможет Chery в уничтожении Volkswagen Tiguan

Huawei поможет Chery в уничтожении Volkswagen Tiguan
Автор фото: фирма-производитель

Два крупнейших китайских промышленных гиганта – IT-концерн Huawei и автопроизводитель Chery  готовятся представить свой первый совместный продукт – кроссовер Jetour  Dasheng, который должен стать прямым конкурентом Volkswagen Tiguan

Кто за что отвечает в проекте?  Условно говоря,  вся конструкция и внешний вид машины – дело рук специалистов Chery. Технические характеристики автомобиля не сообщаются, но известно, что машина будет унифицирована с тем или иным кроссовером Chery, но никаких подробностей на данный момент нет.

Теперь поговорим об участии в проекте компании Huawei. Надо сказать, что оно получилось достаточно масштабным, так как мобильный гигант занимался практически всей автомобильной электроникой.  Разумеется, в Huawei  не преминули  установить в машину несколько интересных фишек. Например, официально объявлено, что автомобиль получит проекционный экран с дополненной реальностью и функцию разблокировки замков при помощи NFC. Также представители бренда Jetour сообщили, что машина будет обладать комплексом автопилота третьего уровня (в некоторых ситуациях он позволяет водителю полностью отдать управление искусственному интеллекту). Отметим, что весь комплекс также является разработкой компании Huawei.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Будут ли электрокары дешеветь?

05 апреля 2022
Lexus RZ 450e (2023)

Названа дата дебюта первого электрического кроссовера Lexus

05 апреля 2022
Honda HR-V (US) (2023)

Honda раскрыла информацию о новом HR-V

05 апреля 2022
Kia Niro EV (2023)

Раскрыты характеристики обновленного Kia Niro EV

05 апреля 2022

Представлена гигантская гоночная газонокосилка

05 апреля 2022
MINI Remastered Marshall Edition

Представлен классический Mini для любителей рока

04 апреля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Staria - hyundai staria (2022) на что рассчитывает hyundai staria в сегменте полноприводных минивэнов Тест драйв
04 апреля 2022

Hyundai Staria
"На что рассчитывает Hyundai Staria в сегменте полноприводных минивэнов"
KIA Ceed - kia ceed gt line (2022) вне конкуренции
Тест драйв
01 апреля 2022

KIA Ceed
"Вне конкуренции"
Lada Granta - lada granta (2019) «бюджетница» с цифровым бонусом
Тест драйв
30 марта 2022

Lada Granta
"«Бюджетница» с цифровым бонусом"
Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке
Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"

Написано новостей:

3 0 3 6 8