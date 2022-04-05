Huawei поможет Chery в уничтожении Volkswagen Tiguan

Два крупнейших китайских промышленных гиганта – IT-концерн Huawei и автопроизводитель Chery готовятся представить свой первый совместный продукт – кроссовер Jetour Dasheng, который должен стать прямым конкурентом Volkswagen Tiguan

Кто за что отвечает в проекте? Условно говоря, вся конструкция и внешний вид машины – дело рук специалистов Chery. Технические характеристики автомобиля не сообщаются, но известно, что машина будет унифицирована с тем или иным кроссовером Chery, но никаких подробностей на данный момент нет.

Теперь поговорим об участии в проекте компании Huawei. Надо сказать, что оно получилось достаточно масштабным, так как мобильный гигант занимался практически всей автомобильной электроникой. Разумеется, в Huawei не преминули установить в машину несколько интересных фишек. Например, официально объявлено, что автомобиль получит проекционный экран с дополненной реальностью и функцию разблокировки замков при помощи NFC. Также представители бренда Jetour сообщили, что машина будет обладать комплексом автопилота третьего уровня (в некоторых ситуациях он позволяет водителю полностью отдать управление искусственному интеллекту). Отметим, что весь комплекс также является разработкой компании Huawei.