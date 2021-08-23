Hyundai Casper – характеристики раскрыты

В распоряжении корейских СМИ оказались некоторые интересные подробности относительно самого компактного хэтчбека концерна Hyundai. В частности была раскрыта его моторная гамма.

Собственно на мировой рынок «Каспер» выйдет с двумя моторами. Оба они будут литровыми, разница лишь в том, что один из них будет атмосферным, а второй – с турбонаддувом. Что касается мощности, то инсайдеры сообщают такие цифры – 76 и 100 лошадиных сил соответственно. В качестве трансмиссии будет использоваться механика или 4-ступенчатый автомат. Занятно, но производитель будет предлагать и альтернативу в виде робота.

В данный момент новинка проходит сертификационные испытания. Приоритетным рынком для модели станут Китай и Индия. Что касается России, то перспективы здесь туманны.