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23 авг 2021

Hyundai Casper – характеристики раскрыты

Hyundai Casper – характеристики раскрыты
Автор фото: autopostkorea.com

В распоряжении корейских СМИ оказались некоторые интересные подробности относительно самого компактного хэтчбека концерна Hyundai. В частности была раскрыта его моторная гамма.

Собственно на мировой рынок «Каспер» выйдет с двумя моторами. Оба они будут литровыми, разница лишь в том, что один из них будет атмосферным, а второй – с турбонаддувом. Что касается мощности, то инсайдеры сообщают такие цифры – 76 и 100 лошадиных сил соответственно.  В качестве трансмиссии будет использоваться механика или 4-ступенчатый автомат. Занятно, но производитель будет предлагать и альтернативу в виде робота.

В данный момент новинка проходит сертификационные испытания. Приоритетным рынком для модели станут Китай и Индия. Что касается России, то перспективы здесь туманны.

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