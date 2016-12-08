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8 дек 2016

Hyundai Creta вновь занял лидирующую позицию в SUV-сегменте

Hyundai Creta вновь занял лидирующую позицию в SUV-сегменте
Автор фото: фликр.ком

Как сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячом отчете, южнокорейский Hyundai Creta снова стал самым продаваемым кроссовером в России.

Согласно данным аналитиков Ассоциации, в прошлом месяце официальные дилеры Hyundai сумели реализовать на российском рынке 4 814 экземпляров нового кроссовера Creta, который появился на российском рынке в августе этого года. В сравнении с октябрем продажи этой модели выросли на 5,2% (+ 238 шт.).

Такой высокий показатель продаж позволил Hyundai Creat занять первое место среди всех кроссоверов, представленных на первичном автомобильном рынке в России, и пятое место в общем зачете. Стоит отметить, что южнокорейский SUV удерживает лидерство в сегменте уже на протяжении четырех месяцев подряд.

Второе место во внутреннем рейтинге сегмента (7-ое место в общем зачете) занимает старый лидер сегмента – французский Renault Duster, объем продаж которого в ноябре был зафиксирован на уровне 3 596 экземпляров, что на 17,2% меньше, чем годом ранее. С начала года россияне приобрели 40 105 экземпляров этой модели – на 3,8% больше, чем в прошлом году.

«Тройку» лидеров закрывает Chevrolet Niva (11-ое место в общем рейтинге). В прошлом месяце эта модель была распродана в количестве 2 664 экземпляров, падение к ноябрю 2015 года составило 11%. В период с января по ноябрь включительно объемы реализации этой модели составили 26 727 экземпляров, падение в годовом отношении составило 5,7%.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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