Автомобильный портал Motorpage
17 фев 2025

Hyundai и Kia могут вернуться в Россию

Hyundai и Kia могут вернуться в Россию

Южнокорейские компании Hyundai и Kia рассматривают варианты возвращения на российский рынок. Такое решение было принято на фоне активизировавшихся переговоров по прекращению украинского кризиса

Напомним, что Hyundai продала свой завод в Санкт-Петербурге в конце 2023 года, но в сделку был включён байбэк-опцион, позволяющий компании выкупить актив обратно до конца 2025 года. Однако реализация этого права требует одобрения российских властей и пересмотра условий сделки, что усложняет возможное возвращение.

Пока Hyundai и Kia отсутствовали, российский автомобильный рынок претерпел радикальные изменения. Если в 2021 году южнокорейские бренды входили в топ-3 по продажам, то сегодня лидирующие позиции занимают китайские Chery, Haval и Geely, которые сумели быстро адаптироваться к новым условиям.

Если Hyundai и Kia всё же решат вернуться, им предстоит столкнуться с жёсткой конкуренцией. Китайские бренды не только укрепили свои позиции, но и создали локальные сборочные мощности. К тому же, южнокорейским компаниям придётся адаптироваться к новой экономической реальности и измененным предпочтениям покупателей.

Тем не менее, Hyundai сохраняет интерес к российскому рынку и внимательно следит за развитием ситуации. Учитывая, что российский автопарк продолжает стареть, а спрос на новые автомобили остаётся достаточно высоким, возвращение корейских брендов может стать не только возможным, но и выгодным шагом.

При написании новости использовалась информация:
news1

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Москве установлено более 67 тысяч знаков «Остановка запрещена»

14 февраля 2025

Smart готовит первый седан: флагман бренда дебютирует в 2025 году

14 февраля 2025

Автонадолго: россияне стали вдвое реже менять машины

14 февраля 2025
Chery Fengyun A9

Chery готовит новый флагманский гибридный седан Fengyun A9

14 февраля 2025

Nissan сокращает расходы на миллиарды и ищет новых партнеров после провала сделки с Honda

14 февраля 2025
BMW M8 Gran Coupe «G8M Hurricane RR»

BMW M8 получил 900-сильную версию перед уходом с рынка

13 февраля 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Dongfeng DFSK 500 - dfsk 500 (2024) самый доступный кроссовер? Тест драйв
13 февраля 2025

Dongfeng DFSK 500
"Самый доступный кроссовер?"
Jetta VA3 - jetta va3 (2023) в категории «до двух миллионов»
Тест драйв
06 февраля 2025

Jetta VA3
"В категории «до двух миллионов»"
Jetta VS7 - jetta vs7 (2022) вместо kodiaq?
Тест драйв
31 января 2025

Jetta VS7
"Вместо Kodiaq?"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 6 1 6