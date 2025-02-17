Hyundai и Kia могут вернуться в Россию

Южнокорейские компании Hyundai и Kia рассматривают варианты возвращения на российский рынок. Такое решение было принято на фоне активизировавшихся переговоров по прекращению украинского кризиса

Напомним, что Hyundai продала свой завод в Санкт-Петербурге в конце 2023 года, но в сделку был включён байбэк-опцион, позволяющий компании выкупить актив обратно до конца 2025 года. Однако реализация этого права требует одобрения российских властей и пересмотра условий сделки, что усложняет возможное возвращение.

Пока Hyundai и Kia отсутствовали, российский автомобильный рынок претерпел радикальные изменения. Если в 2021 году южнокорейские бренды входили в топ-3 по продажам, то сегодня лидирующие позиции занимают китайские Chery, Haval и Geely, которые сумели быстро адаптироваться к новым условиям.

Если Hyundai и Kia всё же решат вернуться, им предстоит столкнуться с жёсткой конкуренцией. Китайские бренды не только укрепили свои позиции, но и создали локальные сборочные мощности. К тому же, южнокорейским компаниям придётся адаптироваться к новой экономической реальности и измененным предпочтениям покупателей.

Тем не менее, Hyundai сохраняет интерес к российскому рынку и внимательно следит за развитием ситуации. Учитывая, что российский автопарк продолжает стареть, а спрос на новые автомобили остаётся достаточно высоким, возвращение корейских брендов может стать не только возможным, но и выгодным шагом.