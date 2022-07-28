Hyundai и Kia разрабатывают луноход

Hyundai и Kia объявили о начале сотрудничества с рядом исследовательских институтов Южной Кореи в области проектирования космического транспорта.

Сейчас, в первую очередь, разрабатывается проект лунохода. На плечах автопроизводителей лежит реализация программного обеспечения и системы реагирования роботизированного транспорта на внешние воздействия.

Надо сказать, что в концерне Hyundai видят широкое применение космических технологий и в гражданском транспорте. К примеру, корейцы сейчас работают над шагающими спасательными машинами, которые могут работать в тяжелых условиях (при высоких или низких температурах).