Hyundai и Rolls-Royce запустят производство аэротакси

Структура автомобильных компаний достаточно сложна и обширна, очень часто бывает так, что сам бренд лишь является частью гигантского холдинга.

Взять, к примеру, Rolls-Royce – знали ли вы, что у компании существует авиационное подразделение, которое занимается разработкой двигателей для летательных аппаратов. Hyundai же тоже может похвастать своим новым предприятием, которое займется созданием беспилотников. К слову, недавно эти две компании образовали альянс, который будет исследовать область летающих такси.

Итоговым продуктом должен стать полноценный шаттл с электрической силовой установкой, которая при этом будет работать на водородных топливных элементах. Глава авиационного подразделения Hyundai Джайвон Шин заявил, что электроприводы и водородные топливные элементы должны стать ключевой для авиации технологией — она поможет прийти к нулевому уровню вредных выбросов в отрасли к середине столетия.