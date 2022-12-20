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20 дек 2022

Hyundai начинает увольнять персонал российского завода

Hyundai начинает увольнять персонал российского завода

Hyundai Motor начал процесс сокращения персонала своего автозавода «Хендэ Мотор Мануфэкчуринг Рус»

«Из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания "Хендэ Мотор" предпринимает шаги по оптимизации штата персонала в России. Компания выполнит все социальные обязательства перед сотрудниками, которых это затронет, включая выплату выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон» - заявили представители компании на запрос информагентства ТАСС.

Любопытный факт, несмотря на сокращения, завод снова возобновил работу - перезапущен цех по сварке и окраске кузовов для модели Solaris. Правда, вся продукция предназначена для Казахстана. Поясним, местные "Солярисы" собирались там из российских машинокомплектов. Правда, в свете последних событий логистические цепочки пришлось перенастроить и в Казахстан стали поступать машинокомплекты из Индии, Китая и Кореи. Теперь же казахский завод вернулся к основному поставщику - к России.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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