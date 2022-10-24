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24 окт 2022

Hyundai обвинила своих поставщиков в использовании детского труда

Hyundai обвинила своих поставщиков в использовании детского труда

Hyundai заявил о немедленном расторжении договора с американскими заводами в штате Алабама, которые эксплуатировали труд несовершеннолетних.

Как сообщают европейские СМИ, корейский концерн провел расследование, в ходе которого было обнаружено, что как минимум на двух площадках его поставщиков работают несовершеннолетние.

Везде речь идет о мигрантах из Латинской Америки.  Заводы, уличенные в использовании детского труда, входят в сеть из десятков поставщиков комплектующих для фабрики, где производится около половины автомобилей

 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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