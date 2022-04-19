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19 апр 2022

Hyundai представил свой фирменный автодом

Hyundai представил свой фирменный автодом
Автор фото: фирма-производитель
У немецкого минивэна Volkswagen Transporter есть версия California – автодом, где в крыше скрывается полноценная платка, а в багажнике целый набор аксессуаров для полноценного кемпинга. Теперь нечто подобное решили сделать и в Hyundai.
Как можно понять из названия «Hyundai Staria Lounge Camper», автодом построен на базе недавней новинки – минивэна Staria. Интересно, что корейский концерн показал нам сразу две версии Camper 11 и Camper 4. Первый вариант очень похож на немецкую «Калифорнию» - жилой модуль выполнен в виде двухместной палатки. В версии Camper 4 пространство для сна уже оборудовано в самом салоне. Оно оборудовано специальными шкафчиками для хранения вещей, холодильником на 36 литров, 70-литровым баком для чистой воды и еще дополнительной емкостью в 40 литров для отходов. Под потолком такого автомобиля установлен 12,1-дюймовый сенсорный дисплей, при помощи которого можно управлять различными функциями автомобиля.
 
В остальном перед нами обычная Hyundai Staria с двумя двигателями на выбор – двухлитровым 200-сильным турбодизелем и 249-сильнм бензиновым V6.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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