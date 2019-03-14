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14 мар 2019

И замкнутся хорды

И замкнутся хорды

В столице, в скором времени, будет запущена новая грандиозная стройка, а именно, автодорожное кольцо, которое  расположится между МКАД и ТТК. Сама дорога станет соединительным звеном всех  хордовых участков

Немного истории.  Данную дорогу  планировалось построить ещё при мэре Лужкове, но суммы в этом проекте значились, буквально, астрономические, так что вместо кольца в итоге было решено делать так называемые хордовые магистрали, которые  существуют ныне.  При новом градоначальнике был вновь поставлен вопрос о строительстве данной дороги и на этот раз проекту дан зеленый свет. Интересно, что новая кольцевая автодорога будет иметь протяжённость 133 км, то есть будет длиннее, чем МКАД (109 км).  Еще более солидным выглядит бюджет, который заложен в строительство, а именно 630 миллиардов рублей.

Что касается хода строительства, то Северо-Западную и Северо-Восточную хорды планируется соединить в районе Фестивальной улицы с выходом на дорогу до Бусиновской развязки и далее на платную трассу Москва – Санкт-Петербург. Южная рокада пересечётся с Северо-Западной хордой в районе Крылатское. Юго-Восточная хорда вольётся в федеральную трассу М-7 «Волга». Наиболее сложным участком будет именно Юго-Восточная хорда, строительство которой фактически только началось, сдать её планируется лишь в 2025 году, однако, сообщается, что  хордовое кольцо планируется замкнуть еще раньше – в 2023 году.

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Колёса, Ведомости

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