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16 июн 2022

Илон Маск заявил, что его конкуренты скоро обанкротятся

Илон Маск заявил, что его конкуренты скоро обанкротятся
Глава Tesla Илон Маск считает, что компании Lucid Motors and Rivian уверенно движутся в сторону банкротства. Оба американских стартапа, занимающихся электрическими автомобилями, неверно выстроили рабочие схемы.
Косвенно, заявления Маска подтверждаются финансовой отчетностью. К примеру, тот же Rivian действительно находится в убытке, причем в глубоком. Еще в первом квартале финансовые потери компании составили полтора миллиарда долларов. У Lucid дела идут не лучшим образом – невзирая на крупные заказы со стороны клиентов из ОАЭ и других арабских стран, компания вынуждена сокращать свой производственный план на фоне дефицита комплектующих.
 
Глава Tesla считает, что лучшим путем для дальнейшего существования компаний является снижение цен.  Повышая цены, автопроизводитель в геометрической прогрессии сокращает число людей, которым доступен продукт, отметил Маск, комментируя рост ценников на оба электрокара.

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