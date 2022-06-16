Илон Маск заявил, что его конкуренты скоро обанкротятся

Глава Tesla Илон Маск считает, что компании Lucid Motors and Rivian уверенно движутся в сторону банкротства. Оба американских стартапа, занимающихся электрическими автомобилями, неверно выстроили рабочие схемы.

Косвенно, заявления Маска подтверждаются финансовой отчетностью. К примеру, тот же Rivian действительно находится в убытке, причем в глубоком. Еще в первом квартале финансовые потери компании составили полтора миллиарда долларов. У Lucid дела идут не лучшим образом – невзирая на крупные заказы со стороны клиентов из ОАЭ и других арабских стран, компания вынуждена сокращать свой производственный план на фоне дефицита комплектующих.

Глава Tesla считает, что лучшим путем для дальнейшего существования компаний является снижение цен. Повышая цены, автопроизводитель в геометрической прогрессии сокращает число людей, которым доступен продукт, отметил Маск, комментируя рост ценников на оба электрокара.