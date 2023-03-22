Илон Маск желает заключит Лас-Вегас в тоннели

The Boring Company Илона Маска объявила о намерении в два раза увеличить протяжённость подземных тоннелей под Лас-Вегасом. Транспортная система Vegas Loop разрастётся до 105 километров

Как сообщают местные СМИ, представители Tesla уже отправили все необходимые заявки в городскую администрацию и администрацию штата Невада. Проект должен пройти проверку и в местном департаменте строительства. В случае успеха сеть Vegas Loop пустит свои «щупальца» в некоторые жилые районы на окраинах Лас-Вегаса.

Сейчас же действует только одна линия, протяженность которой составляет менее пяти километров. Между пятью станциями постоянно курсируют около семидесяти электрокаров Tesla.