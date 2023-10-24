IM SL6 стал одним из самых продаваемых автомобилей

Стало известно, что за первую неделю после старта продаж кроссовера IM SL6 было оформлено более 10 000 заказов на новый автомобиль

Напомним, что компания IM Motors, являющаяся совместным предприятием SAIC и Alibaba, объявила о запуске продаж нового кроссовера SL6 12 октября. Данный кроссовер стал третьей моделью компании после электрического седана L7 и флагманского кроссовера LS7. Стоимость автомобиля в Китае - 214 900 юаней (примерно 2 777 рублей).

Стандартная версия IM LS6 оснащается одним электромотором мощностью 314 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” - 5,9 с. Емкость аккумулятора - 71 кВт*ч. Запас хода - 560 км. Версия подороже получила электромотор на 340 л.с. и 450 Нм, Емкость аккумулятора - 90 кВт*ч. Запас хода - 680 км. Самая дорогая моноприводная модификация предложена с электромотором на 515 л.с. и 500 Нм. Емкость аккумулятора - 100 кВт*ч. Запас хода - 760 км. Флагман комплектуется двумя электродвигателями суммарной мощностью 787 л.с. и 800 Нм. Емкость аккумулятора - 100 кВт*ч. Максимальный запас хода - 702 км. Заявленный разгон до “сотни” - 3,5 с.