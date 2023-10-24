Автомобильный портал Motorpage
24 окт 2023

IM SL6 стал одним из самых продаваемых автомобилей

IM SL6 стал одним из самых продаваемых автомобилей

Стало известно, что за первую неделю после старта продаж кроссовера IM SL6 было оформлено более 10 000 заказов на новый автомобиль

Напомним, что компания IM Motors, являющаяся совместным предприятием SAIC и Alibaba, объявила о запуске продаж нового кроссовера SL6 12 октября. Данный кроссовер стал третьей моделью компании после электрического седана L7 и флагманского кроссовера LS7. Стоимость автомобиля в Китае - 214 900 юаней (примерно 2 777 рублей).

Стандартная версия IM LS6 оснащается одним электромотором мощностью 314 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” - 5,9 с. Емкость аккумулятора - 71 кВт*ч. Запас хода - 560 км. Версия подороже получила электромотор на 340 л.с. и 450 Нм, Емкость аккумулятора - 90 кВт*ч. Запас хода - 680 км. Самая дорогая моноприводная модификация предложена с электромотором на 515 л.с. и 500 Нм. Емкость аккумулятора - 100 кВт*ч. Запас хода - 760 км. Флагман комплектуется двумя электродвигателями суммарной мощностью 787 л.с. и 800 Нм. Емкость аккумулятора - 100 кВт*ч. Максимальный запас хода - 702 км. Заявленный разгон до “сотни” - 3,5 с.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Geely Emgrand

Раскрыты комплектации Geely Emgrand для России

27 октября 2023

Lucid отзывает свои автомобили из-за очень горячих сидений

27 октября 2023
Suzuki eVX Concept (2023)

Представлен Suzuki eVX

27 октября 2023
Jetour Shanhai L6

Представлен Jetour Shanhai L6

27 октября 2023

Латвия передаст Украине конфискованные российские автомобили

27 октября 2023

29 ноября состоится премьера нового Duster

27 октября 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

DFM Aeolus Shine Max - dongfeng aeolus shine max (2023) повелитель восточного ветра Тест драйв
24 октября 2023

DFM Aeolus Shine Max
"Повелитель восточного ветра"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 promax awd (2023) по пути к атлантиде
Тест драйв
17 октября 2023

Chery Tiggo 7
"По пути к Атлантиде"
Jetour Dashing - jetour dashing (2023) «догнать кролика»
Тест драйв
10 октября 2023

Jetour Dashing
"«Догнать кролика»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 0 0 9