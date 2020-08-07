Имя мне – электрический легион

Инфраструктура для электромобилей продолжает стремительно развиваться, и теперь в мире насчитывается более миллиона зарядных станций

По данным BloombergNEF, символический порог был превышен еще в мае. При этом количество электро-АЗС удвоилось всего за три года. Большая часть новой инфраструктуры построена в Китае и Европе. С немалым отставанием на третьем месте расположились США. Однако скорый выход электрических пикапов Ford, Rivian и Tesla может серьезно подстегнуть появление новых электрозарядных станций и там.

Наиболее агрессивную политику в отношении развития электромобилей проводит Китай. На него приходится свыше половины всех мировых зарядок. В Европе по инвестициям в сети лидирует Франция. Недавно Евросоюз объявил о готовности построить миллион общественных зарядных станций к 2025 году. На четвертом и пятом местах в глобальном рейтинге по количеству «розеток» расположились Япония и Южная Корея соответственно.